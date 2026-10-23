Кличко заявил о намерении бороться, если его захотят сместить

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинской службе Би-би-си заявил, что нацелен отстаивать интересы столицы и будет бороться, если его захотят сместить.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинской службе Би-би-си заявил, что нацелен отстаивать интересы столицы и будет бороться, если его захотят сместить.

Он подчеркнул, что придерживается закона и, будучи представителем общины Киева, сделает все для обеспечения защиты ее интересов. По его словам, решение вопроса о том, кто возглавит Киев, должно принадлежать горожанам. Вместе с тем Кличко убежден, что жители столицы не хотят видеть среди администрации спущенных сверху "парашютистов".

"Если будет смещение, я буду бороться. Я четко знаю: это моя задача с тем, чтобы Украина стала демократической европейской страной", - указал он.

Мэр также отметил, что сегодня главный вызов - пройти через сложные времена. "Не будем забывать, в каких условиях мы живем. Не могут быть те же опции и такая же комфортная жизнь, как в довоенное время", - заключил он, сообщает ТАСС.