Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 октября 2026 / 22:54
КОТИРОВКИ
USD
23/10
81.1255
EUR
23/10
91.1364
Новости часа
Илон Маск заявил, что украинские элиты наживаются на западной помощи Российские ВС вводят режим тишины у населенного пункта Алешки с 27 октября
Москва
23 октября 2026 / 22:54
Котировки
USD
23/10
currency
81.1255
0.0000
EUR
23/10
currency
91.1364
0.0000
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
23 октября 2026 / 16:17
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
23 октября 2026 / 15:45
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
23 октября 2026 / 12:16
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Кризис на Украине
Политика

Кличко заявил о намерении бороться, если его захотят сместить

Кличко заявил о намерении бороться, если его захотят сместить Кличко заявил о намерении бороться, если его захотят сместить

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинской службе Би-би-си заявил, что нацелен отстаивать интересы столицы и будет бороться, если его захотят сместить.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинской службе Би-би-си заявил, что нацелен отстаивать интересы столицы и будет бороться, если его захотят сместить.

Он подчеркнул, что придерживается закона и, будучи представителем общины Киева, сделает все для обеспечения защиты ее интересов. По его словам, решение вопроса о том, кто возглавит Киев, должно принадлежать горожанам. Вместе с тем Кличко убежден, что жители столицы не хотят видеть среди администрации спущенных сверху "парашютистов".

"Если будет смещение, я буду бороться. Я четко знаю: это моя задача с тем, чтобы Украина стала демократической европейской страной", - указал он.

Мэр также отметил, что сегодня главный вызов - пройти через сложные времена. "Не будем забывать, в каких условиях мы живем. Не могут быть те же опции и такая же комфортная жизнь, как в довоенное время", - заключил он, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#борьба
#кличко
#смещение
Также по теме:
21.10.2026 19:15
Delo.ua: глава Нацбанка Украины подал в отставку
15.10.2026 20:45
Лавров: Зеленский давно дал понять, что проведение выборов ему не интересно
15.10.2026 10:59
Зеленский заявил, что не намерен уходить в отставку и проводить выборы
09.10.2026 16:30
Кличко: коррупция в окружении Зеленского отравляет Украину
08.10.2026 19:14
"Страна": экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая освобождена под залог
05.10.2026 21:41
Более 50% опрошенных украинцев не хотят второго срока Зеленского
28.09.2026 14:45
Более 70% украинцев полагают, что Зеленский несет ответственность за коррупцию
17.09.2026 15:14
Зеленский подписал указ о назначении и.о. генпрокурора Украины
15.09.2026 12:58
Верховная рада поддержала отставку генпрокурора Украины
14.09.2026 17:29
Зеленский сместил Кравченко с должности генпрокурора без утверждения Рады
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
20:43
Илон Маск заявил, что украинские элиты наживаются на западной помощи
20:18
Российские ВС вводят режим тишины у населенного пункта Алешки с 27 октября
19:59
Кравцов заявил, что в России вводят единое удостоверение учителя
19:47
Слуцкий назвал средство для излечения Европы от "политической шизофрении"
19:33
В Кремле обозначили сроки эвакуации населения Алешек
19:15
Завершилась сухопутная часть российско-индийских учений "Индра-2026"
18:58
Цена нефти Brent впервые с 29 апреля поднялась выше $117
18:45
Кличко заявил о намерении бороться, если его захотят сместить
18:31
В Петербурге зарегистрировали случай кори
18:16
Мелания Трамп способствовала договоренностям о прекращении огня в Алешках
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО