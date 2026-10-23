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Цена нефти Brent впервые с 29 апреля поднялась выше $117

Цена нефти Brent впервые с 29 апреля поднялась выше $117 Цена нефти Brent впервые с 29 апреля поднялась выше $117

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $117 за баррель впервые с 29 апреля текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $117 за баррель впервые с 29 апреля текущего года.

По состоянию на 18:37 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 3,46% и торговалась на уровне $117,09 баррель.

На 18:44 мск, цена Brent ускорила рост до $117,37 за баррель (+3,71%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре поднималась на 3,71% и находилась на отметке в $103,16 за баррель, следует из данных площадки.

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Теги:
#цена
#нефть
#brent
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