Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $117 за баррель впервые с 29 апреля текущего года.
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
23 октября 2026 / 16:17
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
23 октября 2026 / 15:45
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
23 октября 2026 / 12:16
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 29 апреля поднялась выше $117
23 октября 2026 / 18:58
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $117 за баррель впервые с 29 апреля текущего года.
По состоянию на 18:37 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 3,46% и торговалась на уровне $117,09 баррель.
На 18:44 мск, цена Brent ускорила рост до $117,37 за баррель (+3,71%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре поднималась на 3,71% и находилась на отметке в $103,16 за баррель, следует из данных площадки.
Также по теме:
23.10.2026 13:44Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше $114 за баррель
23.10.2026 10:18Новак заявил о положительной динамике на топливном рынке РФ
22.10.2026 21:38Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше $113
22.10.2026 12:59Стоимость нефти Brent впервые с 16 мая поднялась выше $112
22.10.2026 11:23Дмитриев считает неизбежным перезапуск "Северных потоков"
21.10.2026 11:40Мишустин рассказал о проработке проекта газопровода "Сила Байкала"
20.10.2026 16:29Стоимость газа в Европе поднялась выше $1 050 впервые с 2022 года
20.10.2026 12:59Стоимость нефти Brent впервые с 20 мая поднималась выше $111
19.10.2026 13:58Стоимость нефти Brent опускалась более чем на 2,7%
Актуально