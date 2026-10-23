На полигоне в Челябинской области завершилась сухопутная часть совместных учений армий России и Индии \"Индра-2026\". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

На полигоне в Челябинской области завершилась сухопутная часть совместных учений армий России и Индии "Индра-2026". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Сухопутная часть межвидового учения "Индра-2026" завершилась розыгрышем практических действий на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области. Согласно легенде учения, условный противник занял населенный пункт и оборудовал в нем опорные пункты", - указали в российском военном ведомстве.

Первоначально расчеты БПЛА и наземных роботизированных комплексов провели воздушную разведку позиций противника. Артиллеристы совместно с ударными БПЛА атаковали вскрытые скопления живой силы, огневые средства, командно-наблюдательные пункты условного противника.

Штурмовые группы России и Индии под прикрытием FPV-перехватчиков, мобильных огневых групп и средств ПВО, а также танковых экипажей нанесли огневое поражение противнику и заняли его позиции.

В заключение на плацу полевого лагеря состоялась торжественная церемония закрытия сухопутного этапа учений "Индира-2026".