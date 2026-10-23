В Кремле обозначили сроки эвакуации населения Алешек

Эвакуация гражданского населения Алешек в рамках гуманитарной операции может продолжаться по меньшей мере несколько дней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистами.
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© Сергей Бобылев/ ТАСС
Эвакуация гражданского населения Алешек в рамках гуманитарной операции может продолжаться по меньшей мере несколько дней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Сейчас я не буду ничего прогнозировать по срокам, но это как минимум несколько дней", - ответил он на вопрос о сроках гуманитарной операции.
Некоторое время назад Белый дом информировал о том, что Москва и Киев согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области. Соответствующая договоренность была достигнута с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей по безопасному коридору. Согласно заявлению Белого дома, прекращение огня ожидается с 29 октября, сообщает ТАСС.
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