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Слуцкий назвал средство для излечения Европы от "политической шизофрении"

Слуцкий назвал средство для излечения Европы от "политической шизофрении" Слуцкий назвал средство для излечения Европы от "политической шизофрении"

Европа сможет излечиться от \"политической шизофрении\", когда в ней по результатам прямых выборов сменится власть. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Европа сможет излечиться от "политической шизофрении", когда в ней по результатам прямых выборов сменится власть. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Ранее такой диагноз Европе поставил президент России Владимир Путин, говоря о том, как европейские политики нагнетают обстановку из-за надуманной "угрозы войны" со стороны РФ.

"Политическая шизофрения - очень точный диагноз крайней степени русофобии нынешних европейских элит. Излечение возможно - путем выборов и ухода в историю власти, ставящей в приоритет антироссийские фобии в ущерб благополучию собственного населения", - указал Слуцкий.

Он считает, что Европа создает панику на пустом месте для "маскировки своего провала" на украинском направлении. 

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Теги:
#европа
#политика
#слуцкий
#шизофрения
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