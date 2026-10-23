Европа сможет излечиться от \"политической шизофрении\", когда в ней по результатам прямых выборов сменится власть. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС .

Европа сможет излечиться от "политической шизофрении", когда в ней по результатам прямых выборов сменится власть. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Ранее такой диагноз Европе поставил президент России Владимир Путин, говоря о том, как европейские политики нагнетают обстановку из-за надуманной "угрозы войны" со стороны РФ.

"Политическая шизофрения - очень точный диагноз крайней степени русофобии нынешних европейских элит. Излечение возможно - путем выборов и ухода в историю власти, ставящей в приоритет антироссийские фобии в ущерб благополучию собственного населения", - указал Слуцкий.

Он считает, что Европа создает панику на пустом месте для "маскировки своего провала" на украинском направлении.