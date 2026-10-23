Кравцов заявил, что в России вводят единое удостоверение учителя

Введение единого удостоверения учителя позволит подтвердить свой статус в любой ситуации. На это обратил внимание министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС .

Введение единого удостоверения учителя позволит подтвердить свой статус в любой ситуации. На это обратил внимание министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

"Мы последовательно поддерживаем учителей, обеспечивая для них комфортные условия для работы и профессионального роста. Реализуя Указ Президента об особом статусе учителя, мы вводим единое удостоверение учителя. Оно позволит педагогу подтвердить свой статус в любой ситуации - будь то взаимодействие с органами власти, получение льгот или участие в профессиональных мероприятия", - приводит его слова пресс-служба Минпросвещения.