Российские ВС вводят режим тишины у населенного пункта Алешки с 27 октября

Вооруженные силы РФ в рамках гуманитарной операции у населенного пункта Алешки на херсонском направлении вводят режим тишины с 04:00 мск 27 октября. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщает ТАСС .

Вооруженные силы РФ в рамках гуманитарной операции у населенного пункта Алешки на херсонском направлении вводят режим тишины с 04:00 мск 27 октября. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщает ТАСС.

По его словам, "в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами РФ прекращается огонь на херсонском направлении и вводится режим тишины с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года".

Герасимов также отметил, что "для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в Алешки".