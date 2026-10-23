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Российские ВС вводят режим тишины у населенного пункта Алешки с 27 октября

Российские ВС вводят режим тишины у населенного пункта Алешки с 27 октября Российские ВС вводят режим тишины у населенного пункта Алешки с 27 октября

Вооруженные силы РФ в рамках гуманитарной операции у населенного пункта Алешки на херсонском направлении вводят режим тишины с 04:00 мск 27 октября. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщает ТАСС.

Вооруженные силы РФ в рамках гуманитарной операции у населенного пункта Алешки на херсонском направлении вводят режим тишины с 04:00 мск 27 октября. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщает ТАСС.

По его словам, "в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами РФ прекращается огонь на херсонском направлении и вводится режим тишины с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года". 

Герасимов также отметил, что "для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в Алешки". 

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Теги:
#вс рф
#алёшки
#режим тишины
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