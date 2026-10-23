Американский миллиардер Илон Маск высказал мнение, что украинские элиты обогатились за счет сотен миллиардов долларов западной помощи, в то время как детей простых граждан отправляют на фронт.
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Экономика
Илон Маск заявил, что украинские элиты наживаются на западной помощи
23 октября 2026 / 20:43
© Kevin Dietsch/ Getty Images/ТАСС
Американский миллиардер Илон Маск высказал мнение, что украинские элиты обогатились за счет сотен миллиардов долларов западной помощи, в то время как детей простых граждан отправляют на фронт.
"В действительности на Украине есть огромная разница в интересах элит и народа. Первые заметно разбогатели благодаря сотням миллиардов долларов, поступающих в страну, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах", - указал он в соцсети X, передает ТАСС.
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