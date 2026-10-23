Илон Маск заявил, что украинские элиты наживаются на западной помощи

Американский миллиардер Илон Маск высказал мнение, что украинские элиты обогатились за счет сотен миллиардов долларов западной помощи, в то время как детей простых граждан отправляют на фронт.

Американский миллиардер Илон Маск высказал мнение, что украинские элиты обогатились за счет сотен миллиардов долларов западной помощи, в то время как детей простых граждан отправляют на фронт.

"В действительности на Украине есть огромная разница в интересах элит и народа. Первые заметно разбогатели благодаря сотням миллиардов долларов, поступающих в страну, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах", - указал он в соцсети X, передает ТАСС.