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Экономика

Илон Маск заявил, что украинские элиты наживаются на западной помощи

Илон Маск заявил, что украинские элиты наживаются на западной помощи Илон Маск заявил, что украинские элиты наживаются на западной помощи

Американский миллиардер Илон Маск высказал мнение, что украинские элиты обогатились за счет сотен миллиардов долларов западной помощи, в то время как детей простых граждан отправляют на фронт.

Американский миллиардер Илон Маск высказал мнение, что украинские элиты обогатились за счет сотен миллиардов долларов западной помощи, в то время как детей простых граждан отправляют на фронт.

"В действительности на Украине есть огромная разница в интересах элит и народа. Первые заметно разбогатели благодаря сотням миллиардов долларов, поступающих в страну, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах", - указал он в соцсети X, передает ТАСС.

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Теги:
#украина
#помощь
#маск
#запад
#элиты
#обогащение
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