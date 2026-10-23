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ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 72% российских граждан

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 72% российских граждан ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 72% российских граждан

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путин составляет 72,4%. Опрос проводился в период с 12 по 18 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путин составляет 72,4%. Опрос проводился в период с 12 по 18 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,4% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 68,2%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 40,4% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 42,9% участников опроса. О доверии Мишустину заявили 52,5% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,8%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 25,6%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,4%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 11,5%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 30%, КПРФ - 15,9%, ЛДПР - 9,8%, "Справедливой России" - 4,1%, "Новых людей" - 9,3%. 

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Теги:
#путин
#россияне
#уровень доверия
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