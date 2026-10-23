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Пезешкиан на следующей неделе планирует посетить Россию

Пезешкиан на следующей неделе планирует посетить Россию Пезешкиан на следующей неделе планирует посетить Россию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на следующей неделе отправится в Россию, где планирует встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на следующей неделе отправится в Россию, где планирует встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Ключевыми темами этих переговоров были развитие политического и экономического сотрудничества, реализация совместных договоренностей и укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Россией", - указал он в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), рассказывая о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся в понедельник.

Арагчи отметил, что на следующей неделе эти переговоры и консультации будет продолжены в Москве с участием президентов Ирана и России, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#иран
#пезешкиан
#приезд
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