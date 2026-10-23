Новак заявил, что первые танкеры с дизелем уже идут к восточному побережью Атлантики

Россия уже направила первые три танкера с дизельным топливом к восточному побережью Атлантики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак при общении с журналистами.

Россия уже направила первые три танкера с дизельным топливом к восточному побережью Атлантики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак при общении с журналистами.

По его словам, "первые три танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ".

Ранее Новак отмечал, что Москва и Вашингтон завершают процесс подписания контрактов на поставку дизеля. Предполагалось, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправится в США 22 октября, передает ТАСС.