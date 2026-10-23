В Подмосковье совершили посадку два самолета Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС.
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Общество
В Подмосковье сели два Ил-76МД с вернувшимися из плена российскими бойцами
23 октября 2026 / 22:21
© Александр Щербак/ ТАСС
В Подмосковье совершили посадку два самолета Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС.
Ранее в Минобороны РФ информировали о том, что в пятницу, 23 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен были переданы 270 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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