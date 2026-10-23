Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 октября 2026 / 05:46
КОТИРОВКИ
USD
24/10
80.5381
EUR
24/10
90.2429
Новости часа
Трамп: США сразу после Ирана "займутся Кубой" В Подмосковье сели два Ил-76МД с вернувшимися из плена российскими бойцами
Москва
24 октября 2026 / 05:46
Котировки
USD
24/10
currency
80.5381
0.0000
EUR
24/10
currency
90.2429
0.0000
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
23 октября 2026 / 16:17
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
23 октября 2026 / 15:45
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
23 октября 2026 / 12:16
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / СВО / СВО
Общество

В Подмосковье сели два Ил-76МД с вернувшимися из плена российскими бойцами

В Подмосковье сели два Ил-76МД с вернувшимися из плена российскими бойцами В Подмосковье сели два Ил-76МД с вернувшимися из плена российскими бойцами

В Подмосковье совершили посадку два самолета Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС.

В Подмосковье совершили посадку два самолета Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ информировали о том, что в пятницу, 23 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен были переданы 270 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

  • new_top
Теги:
#россия
#подмосковье
#бойцы
#посадка
#плен
#ил-76мд
Также по теме:
23.10.2026 20:18
Российские ВС вводят режим тишины у населенного пункта Алешки с 27 октября
23.10.2026 19:33
В Кремле обозначили сроки эвакуации населения Алешек
23.10.2026 14:14
Российские ВС за неделю установили контроль на 13 населенными пунктами в зоне СВО
23.10.2026 10:37
Путин: украинцев собирают, как бездомных собак, и загоняют на фронт
22.10.2026 20:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 245 военных
22.10.2026 18:16
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 1 226 беспилотников ВСУ
22.10.2026 13:14
Российские ВС освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области
21.10.2026 20:16
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,2 тыс. военных
21.10.2026 18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 954 беспилотника ВСУ
21.10.2026 15:45
ВС РФ ударили по объектам транспорта и энергетики, используемым в интересах ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
22:59
Трамп: США сразу после Ирана "займутся Кубой"
22:21
В Подмосковье сели два Ил-76МД с вернувшимися из плена российскими бойцами
21:58
Новак заявил, что первые танкеры с дизелем уже идут к восточному побережью Атлантики
21:29
Пезешкиан на следующей неделе планирует посетить Россию
20:59
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 72% российских граждан
20:43
Илон Маск заявил, что украинские элиты наживаются на западной помощи
20:18
Российские ВС вводят режим тишины у населенного пункта Алешки с 27 октября
19:59
Кравцов заявил, что в России вводят единое удостоверение учителя
19:47
Слуцкий назвал средство для излечения Европы от "политической шизофрении"
19:33
В Кремле обозначили сроки эвакуации населения Алешек
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО