Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида заявил, что американские власти сразу после Ирана возьмутся за Кубу.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида заявил, что американские власти сразу после Ирана возьмутся за Кубу.

Трамп подчеркнул, что его администрация вложила в американские ВС "крупнейшую в истории сумму в $1 трлн". "У нас лучшая военная техника в мире. Вы убедились в этом во время событий в Венесуэле. Иран скажет вам, что у нас лучшая военная техника. А как же Куба? Не беспокойтесь. Мы займемся Кубой, сделаем небольшую остановку на обратном пути из Ирана", - указал политик.

Американский лидер допустил, что направит корабли к побережью Кубы. "Они поднимут руки, а потом мы пошлем госсекретаря США Марко Рубио, чтобы он довел дело до конца. Нам даже не нужно останавливаться. Он сам разберется", - заключил глава Белого дома, сообщает ТАСС.