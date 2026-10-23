Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 октября 2026 / 05:46
КОТИРОВКИ
USD
24/10
80.5381
EUR
24/10
90.2429
Новости часа
Трамп: США сразу после Ирана "займутся Кубой" В Подмосковье сели два Ил-76МД с вернувшимися из плена российскими бойцами
Москва
24 октября 2026 / 05:46
Котировки
USD
24/10
currency
80.5381
0.0000
EUR
24/10
currency
90.2429
0.0000
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
23 октября 2026 / 16:17
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
23 октября 2026 / 15:45
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
23 октября 2026 / 12:16
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика

Трамп: США сразу после Ирана "займутся Кубой"

Трамп: США сразу после Ирана "займутся Кубой" Трамп: США сразу после Ирана "займутся Кубой"

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида заявил, что американские власти сразу после Ирана возьмутся за Кубу.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида заявил, что американские власти сразу после Ирана возьмутся за Кубу.

Трамп подчеркнул, что его администрация вложила в американские ВС "крупнейшую в истории сумму в $1 трлн". "У нас лучшая военная техника в мире. Вы убедились в этом во время событий в Венесуэле. Иран скажет вам, что у нас лучшая военная техника. А как же Куба? Не беспокойтесь. Мы займемся Кубой, сделаем небольшую остановку на обратном пути из Ирана", - указал политик.

Американский лидер допустил, что направит корабли к побережью Кубы. "Они поднимут руки, а потом мы пошлем госсекретаря США Марко Рубио, чтобы он довел дело до конца. Нам даже не нужно останавливаться. Он сам разберется", - заключил глава Белого дома, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#сша
#трамп
#куба
#иран
Также по теме:
23.10.2026 18:16
Мелания Трамп способствовала договоренностям о прекращении огня в Алешках
23.10.2026 15:33
Песков рассказал, когда состоятся трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине
23.10.2026 14:30
Economist рассказал о новом плане США по урегулированию на Украине
23.10.2026 12:47
Трамп заявил, что у него будет "много власти" после завершения президентского срока
23.10.2026 10:59
WSJ: Трамп потребовал от Маска вернуть Украине доступ к Starshield
22.10.2026 16:14
В Кремле назвали возможную площадку для встречи России, США и Украины
22.10.2026 15:15
Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
22.10.2026 10:21
Ушаков: встреча Россия - США - Китай отвечает интересам всех сторон
21.10.2026 20:58
Ушаков считает, что дело идет к завершению конфликта на Украине
21.10.2026 18:45
Песков заявил, что Путин изучит предложения Уиткоффа
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 593 беспилотника ВСУ
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Politico: на саммите ЕС не удалось согласовать ни один вопрос
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
22:59
Трамп: США сразу после Ирана "займутся Кубой"
22:21
В Подмосковье сели два Ил-76МД с вернувшимися из плена российскими бойцами
21:58
Новак заявил, что первые танкеры с дизелем уже идут к восточному побережью Атлантики
21:29
Пезешкиан на следующей неделе планирует посетить Россию
20:59
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 72% российских граждан
20:43
Илон Маск заявил, что украинские элиты наживаются на западной помощи
20:18
Российские ВС вводят режим тишины у населенного пункта Алешки с 27 октября
19:59
Кравцов заявил, что в России вводят единое удостоверение учителя
19:47
Слуцкий назвал средство для излечения Европы от "политической шизофрении"
19:33
В Кремле обозначили сроки эвакуации населения Алешек
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО