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Безопасность

Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации

Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на очередной 90-дневный период. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента Украины.

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на очередной 90-дневный период. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента Украины.

Теперь инициативы поступят на рассмотрение профильного комитета, а затем должны быть вынесены на голосование депутатов.

На Украине военное положение и всеобщая мобилизация действуют с 24 февраля 2022 года. Нынешнее продление станет уже 21-м. В условиях военного положения и мобилизации в стране не проводятся выборы. Полномочия Зеленского на высшей государственной должности официально истекли 20 мая 2024 года, сообщает ТАСС.

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