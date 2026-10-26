Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на очередной 90-дневный период. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента Украины.

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на очередной 90-дневный период. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента Украины.

Теперь инициативы поступят на рассмотрение профильного комитета, а затем должны быть вынесены на голосование депутатов.

На Украине военное положение и всеобщая мобилизация действуют с 24 февраля 2022 года. Нынешнее продление станет уже 21-м. В условиях военного положения и мобилизации в стране не проводятся выборы. Полномочия Зеленского на высшей государственной должности официально истекли 20 мая 2024 года, сообщает ТАСС.