Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на очередной 90-дневный период. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента Украины.
Американист Богуславская: в Демпартии нет полной уверенности в победе на выборах
27 октября 2026 / 16:13
Выборы в Израиле: прогноз эксперта
27 октября 2026 / 15:37
Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии
27 октября 2026 / 14:19
Безопасность
Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации
26 октября 2026 / 10:23
© NTB/ Cornelius Poppe/ via REUTERS/ТАСС
Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на очередной 90-дневный период. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента Украины.
Теперь инициативы поступят на рассмотрение профильного комитета, а затем должны быть вынесены на голосование депутатов.
На Украине военное положение и всеобщая мобилизация действуют с 24 февраля 2022 года. Нынешнее продление станет уже 21-м. В условиях военного положения и мобилизации в стране не проводятся выборы. Полномочия Зеленского на высшей государственной должности официально истекли 20 мая 2024 года, сообщает ТАСС.
Также по теме:
26.10.2026 21:41Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
26.10.2026 20:45На Украине намерены внедрить новую модель мобилизации
19.10.2026 18:46На Украине призвали к мобилизации женщин на тыловые должности
18.09.2026 20:30Песков опроверг слухи о планах РФ мобилизовать 300 тыс. человек
15.09.2026 16:15Лавров уверен, что на Украине дойдет до мобилизации женщин
11.09.2026 22:27Медведев заверил, что у России нет необходимости в мобилизации
10.09.2026 16:57СВР: Европа требует от Украины начала женской мобилизации
03.09.2026 13:57Путин назвал цель вбросов про возможную мобилизацию в России
Актуально