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Политика

Лула да Силва набрал 51,79% голосов во втором туре выборов президента Бразилии

Лула да Силва набрал 51,79% голосов во втором туре выборов президента Бразилии Лула да Силва набрал 51,79% голосов во втором туре выборов президента Бразилии

Высший избирательный суд Бразилии завершил подсчет голосов второго тура выборов президента страны. По итогам обработки 100% протоколов, нынешний глава государства Луис Инасиу Лула да Силва официально переизбран на высший государственный пост.

Высший избирательный суд Бразилии завершил подсчет голосов второго тура выборов президента страны. По итогам обработки 100% протоколов, нынешний глава государства Луис Инасиу Лула да Силва официально переизбран на высший государственный пост.

Согласно итоговой статистике избиркома, кандидат от левой Партии трудящихся Лула да Силва побеждает, получив 51,79% - за него отдали голоса 64 256 232 избирателя. Его оппонент от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару получил 48,21% или 59 826 041 голосов. В целом число признанных действительными голосов составило 124 082 273.

Явка во втором туре составила 80,78% (128 236 074 граждан). Воздержались от участия в голосовании 19,22%. Доля недействительных бюллетеней составила 2,12%, еще 1,12% оказались пустыми. Всего право голоса на выборах имели 158 745 502 человека.

Официально четвертый мандат Лулы да Силвы на посту главы государства начнется 5 января 2027 года. Болсонару отказался признавать результаты из-за решения суда о продлении голосования на два часа и заявил о планах добиваться аннулирования итогов выборов, сообщает ТАСС.

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