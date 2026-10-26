Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 октября 2026 / 14:03
КОТИРОВКИ
USD
28/10
80.5307
EUR
28/10
90.0977
Новости часа
Милонов считает Хэллоуин пропагандой бытового суеверия Трамп усомнился в достоверности результатов выборов президента Бразилии
Москва
28 октября 2026 / 14:03
Котировки
USD
28/10
currency
80.5307
0.0000
EUR
28/10
currency
90.0977
0.0000
Американист Богуславская: в Демпартии нет полной уверенности в победе на выборах
Американист Богуславская: в Демпартии нет полной уверенности в победе на выборах
27 октября 2026 / 16:13
Выборы в Израиле: прогноз эксперта
Выборы в Израиле: прогноз эксперта
27 октября 2026 / 15:37
Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии
Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии
27 октября 2026 / 14:19
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Трамп 2.0
Политика

Трамп заявил, что Норвегия превратилась в "отхожее место" из-за Нобелевской премии

Трамп заявил, что Норвегия превратилась в "отхожее место" из-за Нобелевской премии Трамп заявил, что Норвегия превратилась в "отхожее место" из-за Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Норвегию за то, что ему не присудили Нобелевскую премию мира, назвав эту страну \"отхожим местом\". Об этом он заявил, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Мичиган.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Норвегию за то, что ему не присудили Нобелевскую премию мира, назвав эту страну "отхожим местом". Об этом он заявил, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Мичиган.

"Мне не дали Нобелевскую премию мира, хотя я урегулировал восемь конфликтов. Так что я не хочу иметь дел с Норвегией. Подумать только, я урегулировал восемь войн, и еще две - на подходе", - указал политик.

"Я не в восторге от Норвегии. Честно говоря, Норвегия - отстой. Норвегия превратилась в отхожее место", - отметил американский лидер.

Ранее Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира за 2026 год юристу и правозащитнице из ЮАР Наванетхем "Нави" Пиллэй, которая в 2008-2014 годах была верховным комиссаром ООН по правам человека. В настоящее время она является судьей Международного суда ООН, рассматривающего дело о геноциде в Мьянме, сообщает ТАСС.

  • new_top
Также по теме:
28.10.2026 12:45
Милонов считает Хэллоуин пропагандой бытового суеверия
27.10.2026 17:15
ВЦИОМ: 78% взрослых жителей России смотрят мультфильмы
27.10.2026 15:58
Нидерланды не будут участвовать в "Евровидении-2027"
27.10.2026 10:19
Маск заявил о "вымирании культур"
26.10.2026 17:14
NDR: ушла из жизни мать солиста Rammstein Гитта Линдеманн
26.10.2026 16:32
В Мехико в канун Дня мертвых состоялся парад Катрин
26.10.2026 15:59
Экс-премьер Японии Ясуо Фукуда умер в возрасте 90 лет
23.10.2026 17:57
Россияне назвали главные символы успеха для молодежи
22.10.2026 21:18
Путин заявил о разработке Стратегии развития театральной сферы
22.10.2026 19:45
Ямпольская назвала главное слово 2026 года
Американист Богуславская: в Демпартии нет полной уверенности в победе на выборах
Американист Богуславская: в Демпартии нет полной уверенности в победе на выборах
Выборы в Израиле: прогноз эксперта
Выборы в Израиле: прогноз эксперта
Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии
Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
12:45
Милонов считает Хэллоуин пропагандой бытового суеверия
12:30
Трамп усомнился в достоверности результатов выборов президента Бразилии
12:16
El Pais: в Испании жертвами столкновения поездов стали не менее 46 человек
11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:40
Во Франции приняли проект закона об ответственности за протесты
11:17
ll Giornale: Мелони задерживает помощь Украине до выборов в США
10:59
Мелания Трамп заявила о распространении режима тишины за пределы Алешек
10:38
Лавров: только страны Глобального Юга должны войти в обновленный СБ ООН
10:18
Пезешкиан: Иран и Россия могут решать региональные проблемы без участия США
21:56
Путин гарантировал Зеленскому безопасность в случае посещения Москвы
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО