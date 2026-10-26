Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Норвегию за то, что ему не присудили Нобелевскую премию мира, назвав эту страну \"отхожим местом\". Об этом он заявил, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Мичиган.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Норвегию за то, что ему не присудили Нобелевскую премию мира, назвав эту страну "отхожим местом". Об этом он заявил, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Мичиган.

"Мне не дали Нобелевскую премию мира, хотя я урегулировал восемь конфликтов. Так что я не хочу иметь дел с Норвегией. Подумать только, я урегулировал восемь войн, и еще две - на подходе", - указал политик.

"Я не в восторге от Норвегии. Честно говоря, Норвегия - отстой. Норвегия превратилась в отхожее место", - отметил американский лидер.

Ранее Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира за 2026 год юристу и правозащитнице из ЮАР Наванетхем "Нави" Пиллэй, которая в 2008-2014 годах была верховным комиссаром ООН по правам человека. В настоящее время она является судьей Международного суда ООН, рассматривающего дело о геноциде в Мьянме, сообщает ТАСС.