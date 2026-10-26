В период с 26 октября по 7 ноября проходит всероссийская акция \"Монетная неделя\", в рамках этой акции монеты можно обменять на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах. Соответствующее сообщение размещено на сайте акции.

В период с 26 октября по 7 ноября проходит всероссийская акция "Монетная неделя", в рамках этой акции монеты можно обменять на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах. Соответствующее сообщение размещено на сайте акции.

Организаторы призывают заранее рассортировать монеты по номиналу с целью экономии времени. К обмену принимаются монеты Банка России, выпущенные с 1997 года.

Кроме того, на сайте обращают внимание, что некоторые точки обмена не принимают монеты номиналом менее 1 рубля. При этом зачислить мелочь на счет можно только в банковских отделениях.

Детали условий акции доступны на сайте монетнаянеделя.рф.

Согласно данным ЦБ РФ, в прошлый раз в рамках акции, которая проходила в апреле текущего года, жители России вернули в денежный оборот более 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей, сообщает ТАСС.