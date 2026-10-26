"Студенческий список" набирает 52% голосов на выборах в парламент Сербии

Оппозиционный \"Студенческий список\" побеждает на внеочередных выборах в парламент Сербии с 52,57% голосов, список \"Объединенная Сербия\" бывшего президента Александара Вучича получает 39,27%. Соответствующие данные приводит Республиканская избирательная комиссия после обработки 96,47% протоколов.

Оппозиционный "Студенческий список" побеждает на внеочередных выборах в парламент Сербии с 52,57% голосов, список "Объединенная Сербия" бывшего президента Александара Вучича получает 39,27%. Соответствующие данные приводит Республиканская избирательная комиссия после обработки 96,47% протоколов.

Остальным партиям не удалось преодолеть барьер в 3%. Кроме того, в 250-местной Народной скупщине будет представлен "Союз венгров Воеводины", который освобожден от необходимости достичь указанного порога.

В минувшее воскресенье Вучич признал поражение своих сторонников на парламентских выборах. Он отметил, что "Студенческий список" сможет самостоятельно сформировать большинство в однопалатном парламенте, сообщает ТАСС.