Оппозиционный \"Студенческий список\" побеждает на внеочередных выборах в парламент Сербии с 52,57% голосов, список \"Объединенная Сербия\" бывшего президента Александара Вучича получает 39,27%. Соответствующие данные приводит Республиканская избирательная комиссия после обработки 96,47% протоколов.
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Политика
"Студенческий список" набирает 52% голосов на выборах в парламент Сербии
26 октября 2026 / 11:39
© Виктор Кручинин/ ТАСС
Оппозиционный "Студенческий список" побеждает на внеочередных выборах в парламент Сербии с 52,57% голосов, список "Объединенная Сербия" бывшего президента Александара Вучича получает 39,27%. Соответствующие данные приводит Республиканская избирательная комиссия после обработки 96,47% протоколов.
Остальным партиям не удалось преодолеть барьер в 3%. Кроме того, в 250-местной Народной скупщине будет представлен "Союз венгров Воеводины", который освобожден от необходимости достичь указанного порога.
В минувшее воскресенье Вучич признал поражение своих сторонников на парламентских выборах. Он отметил, что "Студенческий список" сможет самостоятельно сформировать большинство в однопалатном парламенте, сообщает ТАСС.
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