Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 октября 2026 / 14:08
КОТИРОВКИ
USD
28/10
80.5307
EUR
28/10
90.0977
Новости часа
Милонов считает Хэллоуин пропагандой бытового суеверия Трамп усомнился в достоверности результатов выборов президента Бразилии
Москва
28 октября 2026 / 14:08
Котировки
USD
28/10
currency
80.5307
0.0000
EUR
28/10
currency
90.0977
0.0000
Американист Богуславская: в Демпартии нет полной уверенности в победе на выборах
Американист Богуславская: в Демпартии нет полной уверенности в победе на выборах
27 октября 2026 / 16:13
Выборы в Израиле: прогноз эксперта
Выборы в Израиле: прогноз эксперта
27 октября 2026 / 15:37
Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии
Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии
27 октября 2026 / 14:19
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 26 октября демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня растет после снижения в начале торгов.

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 26 октября демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня растет после снижения в начале торгов.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,15% и торговались на уровнях 2 468,41 и 965,52 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снижался на 2,65 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,037 рубля.

На 09:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 471,21 пункта (+0,27%), индекс РТС находился на уровне 966,6 пункта (+0,27%). Вместе с тем курс китайской валюты рос на 5,3 копейки и составлял 12,117 рубля.

  • new_top
Теги:
#россия
#рынок акций
#торги
#рост
Также по теме:
28.10.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
27.10.2026 16:57
Основатель DeepSeek впервые вошел в список богатейших людей Китая
27.10.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
26.10.2026 11:20
В России стартовала акция "Монетная неделя"
23.10.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
22.10.2026 11:58
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
21.10.2026 16:59
Мишустин отметил рост торговли между Россией и Китаем за 25 лет в 30 раз
21.10.2026 14:57
Курс доллара впервые с августа опустился ниже 82 рублей
21.10.2026 11:58
Российский рынок акций на открытии торгов перешел к снижению
20.10.2026 15:15
Силуанов назвал небольшим дефицит трехлетнего бюджета РФ
Американист Богуславская: в Демпартии нет полной уверенности в победе на выборах
Американист Богуславская: в Демпартии нет полной уверенности в победе на выборах
Выборы в Израиле: прогноз эксперта
Выборы в Израиле: прогноз эксперта
Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии
Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
12:45
Милонов считает Хэллоуин пропагандой бытового суеверия
12:30
Трамп усомнился в достоверности результатов выборов президента Бразилии
12:16
El Pais: в Испании жертвами столкновения поездов стали не менее 46 человек
11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:40
Во Франции приняли проект закона об ответственности за протесты
11:17
ll Giornale: Мелони задерживает помощь Украине до выборов в США
10:59
Мелания Трамп заявила о распространении режима тишины за пределы Алешек
10:38
Лавров: только страны Глобального Юга должны войти в обновленный СБ ООН
10:18
Пезешкиан: Иран и Россия могут решать региональные проблемы без участия США
21:56
Путин гарантировал Зеленскому безопасность в случае посещения Москвы
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО