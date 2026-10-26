Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 26 октября демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня растет после снижения в начале торгов.
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Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
26 октября 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 26 октября демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня растет после снижения в начале торгов.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,15% и торговались на уровнях 2 468,41 и 965,52 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снижался на 2,65 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,037 рубля.
На 09:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 471,21 пункта (+0,27%), индекс РТС находился на уровне 966,6 пункта (+0,27%). Вместе с тем курс китайской валюты рос на 5,3 копейки и составлял 12,117 рубля.
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