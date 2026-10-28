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Затопление МКС может произойти в 2031-2032 годах

Затопление МКС может произойти в 2031-2032 годах Затопление МКС может произойти в 2031-2032 годах

Международную космическую станцию (МКС) могут затопить в 2031-2032 годах. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в беседе с журналистами на полях форума Россия - Африка, сообщает ТАСС.

Международную космическую станцию (МКС) могут затопить в 2031-2032 годах. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в беседе с журналистами на полях форума Россия - Африка, сообщает ТАСС.

"У нас сейчас американская сторона обратилась с предложением подвинуть окончание срока работы с 2028 на 2030, и дальше с затоплением 2031 или 2032 год", - отметил он.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявлял, что Москва обсуждает с иностранными партнерами продление эксплуатации МКС до 2032 года.

Ожидается, что первый модуль Российской орбитальной станции будет запущен в 2028 году.

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Теги:
#мкс
#затопление
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