Затопление МКС может произойти в 2031-2032 годах

Международную космическую станцию (МКС) могут затопить в 2031-2032 годах. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в беседе с журналистами на полях форума Россия - Африка, сообщает ТАСС .

Международную космическую станцию (МКС) могут затопить в 2031-2032 годах. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в беседе с журналистами на полях форума Россия - Африка, сообщает ТАСС.

"У нас сейчас американская сторона обратилась с предложением подвинуть окончание срока работы с 2028 на 2030, и дальше с затоплением 2031 или 2032 год", - отметил он.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявлял, что Москва обсуждает с иностранными партнерами продление эксплуатации МКС до 2032 года.

Ожидается, что первый модуль Российской орбитальной станции будет запущен в 2028 году.