Международную космическую станцию (МКС) могут затопить в 2031-2032 годах. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в беседе с журналистами на полях форума Россия - Африка, сообщает ТАСС.
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Технологии
Затопление МКС может произойти в 2031-2032 годах
28 октября 2026 / 20:44
© Roscosmos State Space Corporation via AP/ТАСС
Международную космическую станцию (МКС) могут затопить в 2031-2032 годах. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в беседе с журналистами на полях форума Россия - Африка, сообщает ТАСС.
"У нас сейчас американская сторона обратилась с предложением подвинуть окончание срока работы с 2028 на 2030, и дальше с затоплением 2031 или 2032 год", - отметил он.
Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявлял, что Москва обсуждает с иностранными партнерами продление эксплуатации МКС до 2032 года.
Ожидается, что первый модуль Российской орбитальной станции будет запущен в 2028 году.
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