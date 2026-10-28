В Испании объявили трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).
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Общество
Власти Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы
28 октября 2026 / 20:59
© DC_Global_News/ X/ТАСС
В Испании объявили трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).
"Мы объявим трехдневный официальный траур, который продлится с 29 по 31 октября", - заявил премьер-министр страны Педро Санчес в ходе посещения района катастрофы.
Согласно последним данным, в результате столкновения поездов погибли 68 человек. В общей сложности в составах находились более 540 пассажиров, сообщает ТАСС.
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