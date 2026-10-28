Власти Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы

В Испании объявили трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).

В Испании объявили трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).

"Мы объявим трехдневный официальный траур, который продлится с 29 по 31 октября", - заявил премьер-министр страны Педро Санчес в ходе посещения района катастрофы.

Согласно последним данным, в результате столкновения поездов погибли 68 человек. В общей сложности в составах находились более 540 пассажиров, сообщает ТАСС.