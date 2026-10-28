Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2026 / 15:38
КОТИРОВКИ
USD
29/10
80.8664
EUR
29/10
90.1660
Новости часа
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Москва
29 октября 2026 / 15:38
Котировки
USD
29/10
currency
80.8664
0.0000
EUR
29/10
currency
90.1660
0.0000
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
29 октября 2026 / 15:04
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
29 октября 2026 / 14:58
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
29 октября 2026 / 10:54
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Многополярный мир
Общество

Власти Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы

Власти Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы Власти Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы

В Испании объявили трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).

В Испании объявили трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).

"Мы объявим трехдневный официальный траур, который продлится с 29 по 31 октября", - заявил премьер-министр страны Педро Санчес в ходе посещения района катастрофы.

Согласно последним данным, в результате столкновения поездов погибли 68 человек. В общей сложности в составах находились более 540 пассажиров, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#испания
#траур
#катастрофа
#железная дорога
Также по теме:
29.10.2026 13:58
Число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 69
29.10.2026 12:46
В Испании назвали возможную причину ж/д катастрофы в Толедо
28.10.2026 17:45
El Diario: число погибших при столкновении поездов в Испании достигло 64
28.10.2026 12:16
El Pais: в Испании жертвами столкновения поездов стали не менее 46 человек
27.10.2026 19:15
Обнаружено тело пятого погибшего при атаке ВСУ в Орле 23 октября
26.10.2026 14:58
Число сошедших с путей вагонов грузового поезда на Урале выросло до 39
26.10.2026 13:30
Во Франции в ходе демонстраций 24 октября провели свыше 1,4 тыс. задержаний
22.10.2026 19:32
Макрон заявил, что в ближайшие дни запретят все протесты
21.10.2026 13:31
Власти Франции оценивают ущерб из-за беспорядков
20.10.2026 10:40
На протестах во Франции задержали более 2,5 тыс. человек
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
14:15
Путин заявил, что Россия с начала года поставила в Африку 13 млн тонн зерна
13:58
Число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 69
13:44
Трамп заявил о намерении переименовать Ормузский пролив в свою честь
13:31
Назван размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году
13:15
Российские ВС ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры
12:59
Путин отметил, что товарооборот России с Африкой за три года вырос в 1,5 раза
12:46
В Испании назвали возможную причину ж/д катастрофы в Толедо
12:30
Трамп не стал называть Болсонару избранным президентом Бразилии
12:15
Граждане РФ должны будут заплатить €35 за визу в Черногорию
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО