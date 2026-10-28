Путин заявил об отмене таможенных пошлин для 32 стран Африки на ввоз товаров в ЕАЭС

Для 32 африканских стран полностью отменены таможенные пошлины на ввоз товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с представителями крупнейших африканских региональных организаций, сообщает ТАСС .

Для 32 африканских стран полностью отменены таможенные пошлины на ввоз товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с представителями крупнейших африканских региональных организаций, сообщает ТАСС.

По его словам, Россия, как и африканские страны, глубоко вовлечена в процессы региональной интеграции. "Россия стояла у истоков создания ЕАЭС, который мы успешно выстраиваем вместе с дружественными соседними государствами и который ориентирован на формирование единых рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы", - отметил Путин.

"Действует единая система тарифных преференций, предоставляющая африканским экспортерам серьезные льготы при ввозе ваших товаров на наши рынки. Льготы получают 47 государств континента, при этом для 32 из них таможенные пошлины полностью обнулены", - указал он.