Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2026 / 15:38
КОТИРОВКИ
USD
29/10
80.8664
EUR
29/10
90.1660
Новости часа
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Москва
29 октября 2026 / 15:38
Котировки
USD
29/10
currency
80.8664
0.0000
EUR
29/10
currency
90.1660
0.0000
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
29 октября 2026 / 15:04
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
29 октября 2026 / 14:58
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
29 октября 2026 / 10:54
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Интеграция / Россия и Африка
Интеграция

Путин заявил об отмене таможенных пошлин для 32 стран Африки на ввоз товаров в ЕАЭС

Путин заявил об отмене таможенных пошлин для 32 стран Африки на ввоз товаров в ЕАЭС Путин заявил об отмене таможенных пошлин для 32 стран Африки на ввоз товаров в ЕАЭС

Для 32 африканских стран полностью отменены таможенные пошлины на ввоз товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с представителями крупнейших африканских региональных организаций, сообщает ТАСС.

Для 32 африканских стран полностью отменены таможенные пошлины на ввоз товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с представителями крупнейших африканских региональных организаций, сообщает ТАСС.

По его словам, Россия, как и африканские страны, глубоко вовлечена в процессы региональной интеграции. "Россия стояла у истоков создания ЕАЭС, который мы успешно выстраиваем вместе с дружественными соседними государствами и который ориентирован на формирование единых рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы", - отметил Путин.

"Действует единая система тарифных преференций, предоставляющая африканским экспортерам серьезные льготы при ввозе ваших товаров на наши рынки. Льготы получают 47 государств континента, при этом для 32 из них таможенные пошлины полностью обнулены", - указал он. 

  • new_top
Теги:
#путин
#пошлины
#африка
#товары
#еаэс
#обнуление
Также по теме:
29.10.2026 14:15
Путин заявил, что Россия с начала года поставила в Африку 13 млн тонн зерна
29.10.2026 12:59
Путин отметил, что товарооборот России с Африкой за три года вырос в 1,5 раза
29.10.2026 11:40
Путин: Россия и Африка являются союзниками в построении многополярного мира
29.10.2026 10:42
Президент России дал прием в честь высоких африканских гостей
28.10.2026 19:45
Путин назвал цели саммита Россия - Африка
28.10.2026 18:30
Путин напомнил слова первого президента Буркина-Фасо о долгах
28.10.2026 16:29
Путин: доля стран БРИКС в мировой экономике продолжит расти, а G7 сокращаться
28.10.2026 15:31
Путин предложил африканским авиакомпаниям открыть полеты в Россию
28.10.2026 14:28
Рябков считает, что Африка сможет обеспечить свой продовольственный суверенитет
27.10.2026 20:13
Президент России считает Африку континентом будущего
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
14:15
Путин заявил, что Россия с начала года поставила в Африку 13 млн тонн зерна
13:58
Число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 69
13:44
Трамп заявил о намерении переименовать Ормузский пролив в свою честь
13:31
Назван размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году
13:15
Российские ВС ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры
12:59
Путин отметил, что товарооборот России с Африкой за три года вырос в 1,5 раза
12:46
В Испании назвали возможную причину ж/д катастрофы в Толедо
12:30
Трамп не стал называть Болсонару избранным президентом Бразилии
12:15
Граждане РФ должны будут заплатить €35 за визу в Черногорию
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО