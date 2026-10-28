Касабиева принесла России первую за 7 лет золотую медаль ЧМ в женской борьбе

Россиянка Алина Касабиева выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе. Турнир проходит в Астане и завершится 1 ноября.

Россиянка Алина Касабиева выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе. Турнир проходит в Астане и завершится 1 ноября.

В финальном поединке в весовой категории до 65 кг Касабиева одержала победу у Ирины Рингачи из Молдавии. Для сборной России это первое золото на мировом первенстве. Последними из россиянок на ЧМ в 2019 году в Нурсултане побеждали Инна Тражукова и Наталья Воробьева. Ранее в Астане россияне завоевали серебряную и бронзовую награды.

Кроме того, 24-летняя Касабиева является двукратной чемпионкой России (2022, 2023), серебряным призером чемпионата мира (2025) и чемпионата Европы (2026), сообщает ТАСС.