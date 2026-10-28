Россиянка Алина Касабиева выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе. Турнир проходит в Астане и завершится 1 ноября.
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Спорт
Касабиева принесла России первую за 7 лет золотую медаль ЧМ в женской борьбе
28 октября 2026 / 21:41
© Вероника Советова/ ТАСС
Россиянка Алина Касабиева выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе. Турнир проходит в Астане и завершится 1 ноября.
В финальном поединке в весовой категории до 65 кг Касабиева одержала победу у Ирины Рингачи из Молдавии. Для сборной России это первое золото на мировом первенстве. Последними из россиянок на ЧМ в 2019 году в Нурсултане побеждали Инна Тражукова и Наталья Воробьева. Ранее в Астане россияне завоевали серебряную и бронзовую награды.
Кроме того, 24-летняя Касабиева является двукратной чемпионкой России (2022, 2023), серебряным призером чемпионата мира (2025) и чемпионата Европы (2026), сообщает ТАСС.
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