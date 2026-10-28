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Зеленский надеется, что трехсторонняя встреча с РФ и США состоится 6-10 ноября

Зеленский надеется, что трехсторонняя встреча с РФ и США состоится 6-10 ноября Зеленский надеется, что трехсторонняя встреча с РФ и США состоится 6-10 ноября

Киев рассчитывает, что трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины состоится 6-10 ноября, точная дата будет согласована после промежуточных выборов в США. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Трансляцию вел офис Зеленского.

Киев рассчитывает, что трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины состоится 6-10 ноября, точная дата будет согласована после промежуточных выборов в США. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Трансляцию вел офис Зеленского.

"Я надеюсь на дату между 6 и 10 ноября. Я надеюсь, что после американских выборов они будут готовы и после 4 ноября у нас будет дата", - отметил он.

Некоторое время назад помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что точная дата встречи пока не называлась, при этом он обратил внимание, что российская сторона упоминала "десятые числа ноября", передает ТАСС.

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Теги:
#россия
#сша
#зеленский
#встреча
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