Фицо: Европа поняла, что для урегулирования на Украине нужен диалог с Россией

Европа поняла, что для завершения конфликта на Украине необходим диалог с президентом России Владимиром Путиным. На это обратил внимание премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в РФ).

Европа поняла, что для завершения конфликта на Украине необходим диалог с президентом России Владимиром Путиным. На это обратил внимание премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в РФ).

"Весь мир и уже, наконец, Европа поняли, что, если мы хотим закончить войну на Украине, то должны говорить с российским президентом Путиным. Мы это говорим с самого начала войны, так что мы продвинулись немного далее в понимании ситуации, чем другие страны", - отметил политик.

Вместе с тем, по его словам, Братислава заинтересована во взаимодействии с Москвой во всех сферах, на которые не распространяются санкции Евросоюза.

Особый акцент Фицо сделал на необходимости сохранения поставок в Европу российских нефти и газа. Инициируемое в ЕС прекращение импорта энергоносителей из РФ "нам всем нанесет ощутимый ущерб и будет вести к возникновению новых кризисных ситуаций и росту цен", сообщает ТАСС.