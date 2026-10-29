Президент России дал прием в честь высоких африканских гостей

Президент РФ Владимир Путин 28 октября дал торжественный прием в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца в честь участников саммита Россия - Африка.

Президент РФ Владимир Путин 28 октября дал торжественный прием в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца в честь участников саммита Россия - Африка.

Торжественная церемония состоялась после мероприятий экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, прошедших на площадке Гостиного двора.

Традиционно еще со времен СССР наиболее торжественные государственные приемы организуют именно в Грановитой палате. Протокол застолья предусматривает поднятие бокалов в честь гостей и произнесение тостов, отражающих высокий статус отношений стран. Как правило, обед сопровождает небольшая концертная программа.

Кроме того, в среду Путин проведет еще несколько двусторонних встреч, сообщает ТАСС.