Президент РФ Владимир Путин 28 октября дал торжественный прием в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца в честь участников саммита Россия - Африка.
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Общество
Президент России дал прием в честь высоких африканских гостей
29 октября 2026 / 10:42
© Евгений Мессман/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин 28 октября дал торжественный прием в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца в честь участников саммита Россия - Африка.
Торжественная церемония состоялась после мероприятий экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, прошедших на площадке Гостиного двора.
Традиционно еще со времен СССР наиболее торжественные государственные приемы организуют именно в Грановитой палате. Протокол застолья предусматривает поднятие бокалов в честь гостей и произнесение тостов, отражающих высокий статус отношений стран. Как правило, обед сопровождает небольшая концертная программа.
Кроме того, в среду Путин проведет еще несколько двусторонних встреч, сообщает ТАСС.
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