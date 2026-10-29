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В Кремле считают истеричной реакцию ряда стран ЕС на звонок Стубба и Стёре

В Кремле считают истеричной реакцию ряда стран ЕС на звонок Стубба и Стёре В Кремле считают истеричной реакцию ряда стран ЕС на звонок Стубба и Стёре

Некоторые страны Европы очень истерично отреагировали на звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

Некоторые страны Европы очень истерично отреагировали на звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

"Сразу последовала такая очень истеричная реакция из Дании, из Эстонии, из других стран", - сказал представитель Кремля, говоря о реакции некоторых европейских стран на шаг Осло и Хельсинки.

Как сообщило ранее со ссылкой на источники европейское издание Politico, часть европейских стран негативно восприняла инициативу финского президента и норвежского премьера провести телефонный разговор с Путиным, передает ТАСС.

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Теги:
#ес
#кремль
#стубб
#реакция
#звонок
#стёре
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