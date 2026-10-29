Некоторые страны Европы очень истерично отреагировали на звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.
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Политика
В Кремле считают истеричной реакцию ряда стран ЕС на звонок Стубба и Стёре
29 октября 2026 / 10:57
© Михаил Синицын/ ТАСС
Некоторые страны Европы очень истерично отреагировали на звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.
"Сразу последовала такая очень истеричная реакция из Дании, из Эстонии, из других стран", - сказал представитель Кремля, говоря о реакции некоторых европейских стран на шаг Осло и Хельсинки.
Как сообщило ранее со ссылкой на источники европейское издание Politico, часть европейских стран негативно восприняла инициативу финского президента и норвежского премьера провести телефонный разговор с Путиным, передает ТАСС.
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