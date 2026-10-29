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Ушаков: переговоры по Украине в ОАЭ состоятся после 4 ноября

Ушаков: переговоры по Украине в ОАЭ состоятся после 4 ноября Ушаков: переговоры по Украине в ОАЭ состоятся после 4 ноября

Трехсторонние переговоры по Украине в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) между представителями Москвы, Киева и Вашингтона пройдут после 4 ноября. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

Трехсторонние переговоры по Украине в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) между представителями Москвы, Киева и Вашингтона пройдут после 4 ноября. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

"Дата переговоров в Абу-Даби будет скоро назначена. Но ясно, что это будет после 4 ноября", - отметил он.

Представитель Кремля опроверг информацию о том, что переговоры могут состояться непосредственно 4 ноября. "К настоящему времени еще мы не передавали никаких сигналов. У нас рассматривается", - сказал он, сообщает ТАСС.

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