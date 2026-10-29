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Путин: Россия и Африка являются союзниками в построении многополярного мира

Путин: Россия и Африка являются союзниками в построении многополярного мира Путин: Россия и Африка являются союзниками в построении многополярного мира

Россия и Африка выступают в качестве естественных союзников в построении многополярного миропорядка. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия - Африка, сообщает ТАСС.

Россия и Африка выступают в качестве естественных союзников в построении многополярного миропорядка. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия - Африка, сообщает ТАСС.

"Россию и Африку объединяют прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы являемся естественными союзниками в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка. Миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН", - подчеркнул глава российского государства. 

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