Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии на Московской бирже 29 октября, следует из данных площадки. Курс юаня также опускается.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
29 октября 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии на Московской бирже 29 октября, следует из данных площадки. Курс юаня также опускается.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,02% и торговались на уровне 2 526,91 и 984,38 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 1,15 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,04 рубля.
К 09:37 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и составлял 2 515,07 пункта (-0,45%), индекс РТС находился на уровне в 979,77 пункта (-0,45%). Вместе с тем курс китайской валюты также перешел к снижению до 12,012 рубля (-1,7 копейки).
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