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Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии на Московской бирже 29 октября, следует из данных площадки. Курс юаня также опускается.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии на Московской бирже 29 октября, следует из данных площадки. Курс юаня также опускается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,02% и торговались на уровне 2 526,91 и 984,38 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 1,15 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,04 рубля.

К 09:37 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и составлял 2 515,07 пункта (-0,45%), индекс РТС находился на уровне в 979,77 пункта (-0,45%). Вместе с тем курс китайской валюты также перешел к снижению до 12,012 рубля (-1,7 копейки).

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Теги:
#россия
#рынок акций
#торги
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