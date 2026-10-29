Граждане РФ должны будут заплатить €35 за визу в Черногорию

Граждане РФ, оформляющие визу в Черногорию, должны будут заплатить €35. Соответствующая информация размещена на сайте визового центра VFS Global.

Граждане РФ, оформляющие визу в Черногорию, должны будут заплатить €35. Соответствующая информация размещена на сайте визового центра VFS Global.

Отмечается, что стоимость визы составит €35 для взрослых и €17,5 для детей до 14 лет. Для подачи заявления заявителям нужно лично посетить визовые центры VFS Global.

Для получения разрешения необходимы: паспорт, срок действия которого должен быть по меньшей мере на три месяца больше срока действия визы; одна цветная фотография 35 х 45 мм; доказательства цели пребывания в Черногории, а также наличия средств к существованию; доказательства наличия медстраховки; подтверждение оплаты консульского сбора; доказательства наличия гарантированного жилья и намерения вернуться.

Некоторое время назад в МИД РФ сообщили, что Черногория уведомила Россию о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках с 1 ноября текущего года, передает ТАСС.