Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2026 / 15:39
КОТИРОВКИ
USD
29/10
80.8664
EUR
29/10
90.1660
Новости часа
Патрушев назвал задачу сборных России по волейболу на Олимпиаду 2028 года Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Москва
29 октября 2026 / 15:39
Котировки
USD
29/10
currency
80.8664
0.0000
EUR
29/10
currency
90.1660
0.0000
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
29 октября 2026 / 15:04
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
29 октября 2026 / 14:58
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
29 октября 2026 / 10:54
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика

Трамп не стал называть Болсонару избранным президентом Бразилии

Трамп не стал называть Болсонару избранным президентом Бразилии Трамп не стал называть Болсонару избранным президентом Бразилии

Американский лидер Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу заявления потерпевшего поражение на президентских выборах в Бразилии Флавиу Болсонару, который объявил себя избранным главой государства.

Американский лидер Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу заявления потерпевшего поражение на президентских выборах в Бразилии Флавиу Болсонару, который объявил себя избранным главой государства.

"Я не буду это комментировать, но я знаю, что мы разрешили ему въехать в страну. Я не буду вмешиваться. Точно можно говорить о том, что это были очень странные выборы", - отметил президент США в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. 

"Я думаю, что с Болсонару и его семьей поступили очень несправедливо", - указал он. "Я не занимал позицию в отношении этих выборов. Но когда я наблюдаю несправедливость, я об этом говорю", - подчеркнул Трамп.

Ранее Болсонару тайно прибыл в США вопреки предписанию Верховного федерального суда о сдаче документов в рамках дела об отмывании средств. По информации СМИ, политик пересек границу с Аргентиной, откуда на частном самолете вылетел в США. 

Во втором туре выборов президента Бразилии 25 октября Болсонару набрал 48,21% голосов, уступив нынешнему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве (51,79%), сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#трамп
#президент
#бразилия
#болсонару
Также по теме:
29.10.2026 13:44
Трамп заявил о намерении переименовать Ормузский пролив в свою честь
28.10.2026 14:47
Трамп намерен вскоре провести встречу с Путиным и Зеленским
28.10.2026 13:31
Трамп предложил высадить Рубио на Кубу на парашюте
27.10.2026 13:29
В Словакии указали на разные подходы США и ЕС по теме отношений с РФ
27.10.2026 12:15
Трамп намерен переименовать Атлантический океан в Американский
26.10.2026 12:45
На юге Корейского полуострова проходят учения ВВС Республики Корея и США
23.10.2026 22:59
Трамп: США сразу после Ирана "займутся Кубой"
23.10.2026 18:16
Мелания Трамп способствовала договоренностям о прекращении огня в Алешках
23.10.2026 15:33
Песков рассказал, когда состоятся трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине
23.10.2026 14:30
Economist рассказал о новом плане США по урегулированию на Украине
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
15:29
Патрушев назвал задачу сборных России по волейболу на Олимпиаду 2028 года
14:15
Путин заявил, что Россия с начала года поставила в Африку 13 млн тонн зерна
13:58
Число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 69
13:44
Трамп заявил о намерении переименовать Ормузский пролив в свою честь
13:31
Назван размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году
13:15
Российские ВС ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры
12:59
Путин отметил, что товарооборот России с Африкой за три года вырос в 1,5 раза
12:46
В Испании назвали возможную причину ж/д катастрофы в Толедо
12:30
Трамп не стал называть Болсонару избранным президентом Бразилии
12:15
Граждане РФ должны будут заплатить €35 за визу в Черногорию
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО