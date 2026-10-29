Трамп не стал называть Болсонару избранным президентом Бразилии

Американский лидер Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу заявления потерпевшего поражение на президентских выборах в Бразилии Флавиу Болсонару, который объявил себя избранным главой государства.

Американский лидер Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу заявления потерпевшего поражение на президентских выборах в Бразилии Флавиу Болсонару, который объявил себя избранным главой государства.

"Я не буду это комментировать, но я знаю, что мы разрешили ему въехать в страну. Я не буду вмешиваться. Точно можно говорить о том, что это были очень странные выборы", - отметил президент США в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Я думаю, что с Болсонару и его семьей поступили очень несправедливо", - указал он. "Я не занимал позицию в отношении этих выборов. Но когда я наблюдаю несправедливость, я об этом говорю", - подчеркнул Трамп.

Ранее Болсонару тайно прибыл в США вопреки предписанию Верховного федерального суда о сдаче документов в рамках дела об отмывании средств. По информации СМИ, политик пересек границу с Аргентиной, откуда на частном самолете вылетел в США.

Во втором туре выборов президента Бразилии 25 октября Болсонару набрал 48,21% голосов, уступив нынешнему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве (51,79%), сообщает ТАСС.