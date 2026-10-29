Американский лидер Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу заявления потерпевшего поражение на президентских выборах в Бразилии Флавиу Болсонару, который объявил себя избранным главой государства.
Трамп не стал называть Болсонару избранным президентом Бразилии
Американский лидер Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу заявления потерпевшего поражение на президентских выборах в Бразилии Флавиу Болсонару, который объявил себя избранным главой государства.
"Я не буду это комментировать, но я знаю, что мы разрешили ему въехать в страну. Я не буду вмешиваться. Точно можно говорить о том, что это были очень странные выборы", - отметил президент США в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
"Я думаю, что с Болсонару и его семьей поступили очень несправедливо", - указал он. "Я не занимал позицию в отношении этих выборов. Но когда я наблюдаю несправедливость, я об этом говорю", - подчеркнул Трамп.
Ранее Болсонару тайно прибыл в США вопреки предписанию Верховного федерального суда о сдаче документов в рамках дела об отмывании средств. По информации СМИ, политик пересек границу с Аргентиной, откуда на частном самолете вылетел в США.
Во втором туре выборов президента Бразилии 25 октября Болсонару набрал 48,21% голосов, уступив нынешнему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве (51,79%), сообщает ТАСС.