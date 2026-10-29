В Испании назвали возможную причину ж/д катастрофы в Толедо

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте считает, что причиной столкновения поездов в провинции Толедо мог послужить сбой в работе компьютеров, который повлек за собой отключение системы безопасности, передает телерадиокомпания RTVE.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте считает, что причиной столкновения поездов в провинции Толедо мог послужить сбой в работе компьютеров, который повлек за собой отключение системы безопасности, передает телерадиокомпания RTVE.

Он отметил, что около 8:30 утра (10:30 мск) произошло отключение системы управления движением LZB из-за компьютерного сбоя. В результате ее отключения составы на участке протяженностью порядка 63 км автоматически остановились.

Вскоре диспетчерский центр разрешил поезду AVE, принадлежащему компании Renfe, возобновить движение, несмотря на находившийся впереди другой состав. По данным Пуэнте, до столкновения поезд AVE проехал около 25 км.

В среду недалеко от населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) произошло столкновение двух пассажирских поездов, следующих по маршруту Мадрид - Севилья. В составах находились более 540 пассажиров. Согласно последним данным, жертвами аварии стали не менее 68 человек, сообщает ТАСС.