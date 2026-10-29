Товарооборот между Россией и Африкой увеличился за годы, прошедшие с прошлого саммита в полтора раза, до $27 млрд. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Россия - Африка.
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
29 октября 2026 / 15:04
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
29 октября 2026 / 14:58
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
29 октября 2026 / 10:54
Экономика
Путин отметил, что товарооборот России с Африкой за три года вырос в 1,5 раза
29 октября 2026 / 12:59
© Раптли/ТАСС
Товарооборот между Россией и Африкой увеличился за годы, прошедшие с прошлого саммита в полтора раза, до $27 млрд. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Россия - Африка.
"Российский товарооборот со странами Африки по итогам 2025 года составил более $27 млрд. С нашего предыдущего саммита этот показатель вырос в полтора раза", - отметил российский лидер.
"Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, безусловно, значительно больше", - указал он, сообщает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
29.10.2026 10:42Президент России дал прием в честь высоких африканских гостей
28.10.2026 21:21Путин заявил об отмене таможенных пошлин для 32 стран Африки на ввоз товаров в ЕАЭС
28.10.2026 19:45Путин назвал цели саммита Россия - Африка
28.10.2026 18:30Путин напомнил слова первого президента Буркина-Фасо о долгах
28.10.2026 15:31Путин предложил африканским авиакомпаниям открыть полеты в Россию
27.10.2026 20:13Президент России считает Африку континентом будущего
Актуально