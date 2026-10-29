Путин отметил, что товарооборот России с Африкой за три года вырос в 1,5 раза

Товарооборот между Россией и Африкой увеличился за годы, прошедшие с прошлого саммита в полтора раза, до $27 млрд. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Россия - Африка.

Товарооборот между Россией и Африкой увеличился за годы, прошедшие с прошлого саммита в полтора раза, до $27 млрд. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Россия - Африка.

"Российский товарооборот со странами Африки по итогам 2025 года составил более $27 млрд. С нашего предыдущего саммита этот показатель вырос в полтора раза", - отметил российский лидер.

"Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, безусловно, значительно больше", - указал он, сообщает ТАСС.