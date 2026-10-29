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Российские ВС ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Российские ВС ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры Российские ВС ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Российские войска за минувшие сутки нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска за минувшие сутки нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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Теги:
#всу
#вс рф
#объекты
#транспорт
#инфраструктура
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