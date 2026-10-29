Российские войска за минувшие сутки нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры
29 октября 2026 / 13:15
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска за минувшие сутки нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.
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