Российские ВС ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Российские войска за минувшие сутки нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска за минувшие сутки нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.