Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 октября 2026 / 15:40
КОТИРОВКИ
USD
29/10
80.8664
EUR
29/10
90.1660
Новости часа
Патрушев назвал задачу сборных России по волейболу на Олимпиаду 2028 года Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Москва
29 октября 2026 / 15:40
Котировки
USD
29/10
currency
80.8664
0.0000
EUR
29/10
currency
90.1660
0.0000
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
29 октября 2026 / 15:04
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
29 октября 2026 / 14:58
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
29 октября 2026 / 10:54
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Политика и религия
Экономика

Назван размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году

Назван размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году Назван размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан может составить с 1 февраля следующего года около 11,4 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на проект бюджета Соцфонда сообщает ТАСС.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан может составить с 1 февраля следующего года около 11,4 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на проект бюджета Соцфонда сообщает ТАСС.

Уточняется, что минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года может составить в 2027 году 11 395 рублей для работающих граждан, в 2028 году - 11 850 рублей, а в 2029 - 12 325 рублей.

Некоторое время назад пресс-служба Минтруда информировала о том, что максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян в 2027 году составит более 95,5 тыс. рублей.

  • new_top
Теги:
#уход
#пособие
#ребенок
#размер
Также по теме:
29.10.2026 12:15
Граждане РФ должны будут заплатить €35 за визу в Черногорию
28.10.2026 19:58
Лут: в России с начала 2026 года собрали 135 млн тонн зерна
28.10.2026 17:33
Путин обратил внимание на передовые позиции РФ в технологической гонке
27.10.2026 18:44
Мишустин: Россия обладает всеми ресурсами для достижения технологического лидерства
26.10.2026 17:45
В России "Семейной ипотекой" воспользовались свыше 870 тыс. семей
26.10.2026 16:57
Медведев оценил введение тысяч санкций против России
26.10.2026 13:59
Володин передал Моди наилучшие пожелания от Путина
26.10.2026 12:57
И. о. главы Владивостока назначен Дмитрий Свитайло
26.10.2026 12:31
Делегация во главе с Володиным прибыла в парламент Индии
23.10.2026 20:59
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 72% российских граждан
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
15:29
Патрушев назвал задачу сборных России по волейболу на Олимпиаду 2028 года
14:15
Путин заявил, что Россия с начала года поставила в Африку 13 млн тонн зерна
13:58
Число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 69
13:44
Трамп заявил о намерении переименовать Ормузский пролив в свою честь
13:31
Назван размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году
13:15
Российские ВС ударили по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры
12:59
Путин отметил, что товарооборот России с Африкой за три года вырос в 1,5 раза
12:46
В Испании назвали возможную причину ж/д катастрофы в Толедо
12:30
Трамп не стал называть Болсонару избранным президентом Бразилии
12:15
Граждане РФ должны будут заплатить €35 за визу в Черногорию
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО