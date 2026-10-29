Назван размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан может составить с 1 февраля следующего года около 11,4 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на проект бюджета Соцфонда сообщает ТАСС .

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан может составить с 1 февраля следующего года около 11,4 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на проект бюджета Соцфонда сообщает ТАСС.

Уточняется, что минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года может составить в 2027 году 11 395 рублей для работающих граждан, в 2028 году - 11 850 рублей, а в 2029 - 12 325 рублей.

Некоторое время назад пресс-служба Минтруда информировала о том, что максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян в 2027 году составит более 95,5 тыс. рублей.