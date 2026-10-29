Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан может составить с 1 февраля следующего года около 11,4 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на проект бюджета Соцфонда сообщает ТАСС.
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
29 октября 2026 / 15:04
Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов
29 октября 2026 / 14:58
Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США
29 октября 2026 / 10:54
Экономика
Назван размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году
29 октября 2026 / 13:31
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан может составить с 1 февраля следующего года около 11,4 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на проект бюджета Соцфонда сообщает ТАСС.
Уточняется, что минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года может составить в 2027 году 11 395 рублей для работающих граждан, в 2028 году - 11 850 рублей, а в 2029 - 12 325 рублей.
Некоторое время назад пресс-служба Минтруда информировала о том, что максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян в 2027 году составит более 95,5 тыс. рублей.
Также по теме:
29.10.2026 12:15Граждане РФ должны будут заплатить €35 за визу в Черногорию
28.10.2026 19:58Лут: в России с начала 2026 года собрали 135 млн тонн зерна
27.10.2026 18:44Мишустин: Россия обладает всеми ресурсами для достижения технологического лидерства
26.10.2026 17:45В России "Семейной ипотекой" воспользовались свыше 870 тыс. семей
26.10.2026 16:57Медведев оценил введение тысяч санкций против России
26.10.2026 13:59Володин передал Моди наилучшие пожелания от Путина
26.10.2026 12:57И. о. главы Владивостока назначен Дмитрий Свитайло
26.10.2026 12:31Делегация во главе с Володиным прибыла в парламент Индии
23.10.2026 20:59ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 72% российских граждан
Актуально