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Политика

Трамп заявил о намерении переименовать Ормузский пролив в свою честь

Трамп заявил о намерении переименовать Ормузский пролив в свою честь Трамп заявил о намерении переименовать Ормузский пролив в свою честь

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо, вновь заявил о намерении переименовать Ормузский пролив в свою честь.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо, вновь заявил о намерении переименовать Ормузский пролив в свою честь.

"Думаю, мы переименуем Ормузский пролив в пролив Трампа. Мы переименовали Мексиканский залив в Американский залив, мы переименовали замечательное озеро Онтарио в озеро Америка. Думаю, в какой-то момент мы назовем Ормузский пролив проливом Трампа", - отметил политик.

Он также обратил внимание, что сегодня через Ормуз "проходит больше нефти, чем семь месяцев назад" и дал обещание, что после окончания конфликта с Ираном цены на бензин и на нефть снизятся.

Ранее Трамп своими указами переименовал Мексиканский залив и озеро Онтарио в Американский залив и озеро Америка соответственно. При этом его преемники на высшей государственной должности могут подписать указы, отменяющие эти изменения, сообщает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#ормузский пролив
#планы
#переименование
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