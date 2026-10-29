Число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 69

Не менее 69 человек погибли при железнодорожной катастрофе в провинции Толедо. Об этом сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия - Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе.

Не менее 69 человек погибли при железнодорожной катастрофе в провинции Толедо. Об этом сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия - Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе.

Ранее было известно о 68 погибших. "К настоящему времени мы можем подтвердить информацию о 69 погибших", - отметил он при общении с журналистами.

Столкновение между двумя пассажирскими поездами, следующими по маршруту Мадрид - Севилья, произошло в среду утром недалеко от населенного пункта Урда в провинции Толедо. В составах находились свыше 540 пассажиров, сообщает ТАСС.