Не менее 69 человек погибли при железнодорожной катастрофе в провинции Толедо. Об этом сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия - Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе.
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Общество
Число погибших при ж/д катастрофе в Испании увеличилось до 69
29 октября 2026 / 13:58
© DC_Global_News/ X/ТАСС
Не менее 69 человек погибли при железнодорожной катастрофе в провинции Толедо. Об этом сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия - Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе.
Ранее было известно о 68 погибших. "К настоящему времени мы можем подтвердить информацию о 69 погибших", - отметил он при общении с журналистами.
Столкновение между двумя пассажирскими поездами, следующими по маршруту Мадрид - Севилья, произошло в среду утром недалеко от населенного пункта Урда в провинции Толедо. В составах находились свыше 540 пассажиров, сообщает ТАСС.
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