Американист Богуславская: тема ментального здоровья Трампа – актуальна в СМИ США

В американских СМИ появляются публикации, в которых ставится под сомнение ментальное здоровье президента Трампа и, соответственно, его способность руководить страной.

В американских СМИ появляются публикации, в которых ставится под сомнение ментальное здоровье президента Трампа и, соответственно, его способность руководить страной.

Этот вопрос пока не поднимается остро, но, поскольку Трамп почти ежедневно подбрасывает поводы, проблема может выйти на самый высокий политический уровень.

В данном случае многое будет зависеть от того, захотят ли демократы сместить Трампа с его поста в оставшиеся два года. Нужен ли им президент Вэнс, который в этом случае возглавит администрацию и получит дополнительные возможности для своей будущей избирательной кампании?

Кроме того, стоит отметить, что части американских избирателей импонирует такой стиль самовыражения Трампа. Есть немало американцев, которым надоела вечная политкорректность, и им нравится, что Трамп называет вещи своими именами и демонстрирует американский национализм.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/7d77417e6c822f96de10d57ad358594d/