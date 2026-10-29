Политолог Солонников: у ЕС нет денег на решение проблемы мигрантов

В отношении миграционной политики в ЕС все еще действуют две противоречащие друг другу концепции. Согласно первой, Европа – демократическая и открытая, и должна принимать всех желающих. Вторая, правая позиция, заключается в том, что ЕС следует закрыться и постепенно очищаться от мигрантов.

Однако, основная проблема заключается в том, что у Евросоюза просто нет средств для оплаты любых путей решения проблемы мигрантов. Рост бюджетного дефицита и внешнего долга в крупнейших экономиках ставит вопрос, как сводить концы с концами.

При этом, европейцам внушается, что лучшим выходом из создавшегося положения будет победа над Россией. Якобы, РФ, в случае стратегического поражения, заплатит сотни миллиардов в виде репараций, и это вытащит Европу из кризиса. Как когда-то развал СССР дал мировой экономике еще полтора десятка лет комфортного существования. Получается, что внутренних ресурсов и осмысленных планов у Брюсселя просто нет.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/dfb8b75e8b4908ab4b79871b62841025/