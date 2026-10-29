Президент РФ Владимир Путин обвинил западные страны в \"разрушении ливийской государственности\".
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
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Политика
Путин: Запад разрушил ливийскую государственность
29 октября 2026 / 15:04
Президент РФ Владимир Путин обвинил западные страны в "разрушении ливийской государственности".
Комментируя слова главы Президентского совета Ливии Мухаммеда аль-Менфи, Путин упомянул о "диктате, который нам навязывают западные страны".
"Я думаю, что для всех очевидным является, что западные страны играли, к сожалению, значительную негативную роль в разрушении ливийской государственности", - подчеркнул Путин.
"Я не хочу комментировать внутриполитические процессы (в Ливии), которые тоже были сложными, но все-таки западное вмешательство сыграло свою роль и привело к разрушению ливийской государственности. Для меня это очевидная вещь", - заявил президент РФ.
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