Путин: Запад разрушил ливийскую государственность

Президент РФ Владимир Путин обвинил западные страны в "разрушении ливийской государственности".

Комментируя слова главы Президентского совета Ливии Мухаммеда аль-Менфи, Путин упомянул о "диктате, который нам навязывают западные страны".

"Я думаю, что для всех очевидным является, что западные страны играли, к сожалению, значительную негативную роль в разрушении ливийской государственности", - подчеркнул Путин.

"Я не хочу комментировать внутриполитические процессы (в Ливии), которые тоже были сложными, но все-таки западное вмешательство сыграло свою роль и привело к разрушению ливийской государственности. Для меня это очевидная вещь", - заявил президент РФ.