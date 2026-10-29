Путин заявил, что Россия с начала года поставила в Африку 13 млн тонн зерна

Россия поставила в Африку с начала текущего года 13 млн тонн зерна. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка.

Россия поставила в Африку с начала текущего года 13 млн тонн зерна. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка.

По его словам, Россия является стабильным поставщиком продовольствия и аграрной продукции на африканские рынки. "Это является конкретным осязаемым вкладом в обеспечение продовольственной безопасности всей Африки", - подчеркнул российский лидер.

"В частности, в 2025 году мы направили в Африку свыше 18 млн тонн зерна. И еще 13 млн тонн только за первые девять месяцев нынешнего года. Российские поставки минеральных удобрений по итогам прошлого года составили порядка 1,5 млн тонн, а в этом уже превысили 2,2 млн тонн", - отметил Путин.

Вместе с тем он акцентировал, что РФ ежегодно выделяет средства в бюджет продовольственной программы ООН на проекты по поддержке стран континента и регулярно передает государствам Африки безвозмездную гуманитарную помощь, сообщает ТАСС.