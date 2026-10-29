Марина Харькова, журналист. Донецк

Американский генерал и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал Украину «лучшей в мире боевой лабораторией войны». Но умолчал, что ее же можно назвать и лабораторией мирового терроризма. Ведь именно киевский режим передает военные технологии мафии, наркокартелям и радикалам разных стран мира. И эти факты все чаще всплывают, вызывая международные скандалы и конфликты.

Мексиканские наркокартели начали привлекать наёмников, получивших боевой опыт на войне на Украине и умеющих применять беспилотники, сообщает The Washington Post. По данным издания, прежде всего речь идет о гражданах Колумбии, которые воевали на стороне Украины. После возвращения в Латинскую Америку им предлагают крупные суммы денег и привлекают к подготовке операторов беспилотников для мексиканских преступных группировок. Связанные с картелями боевики, по данным американских чиновников, добровольно отправляются на украинский фронт, чтобы получить опыт применения беспилотников и других современных средств ведения боевых действий. И теперь в США опасаются, что такие навыки используют мексиканские наркокартели. Группы наркоторговцев в Мексике уже используют дроны для обхода власти по обе стороны американо-мексиканской границы и отслеживания действий силовиков. Представитель мексиканской разведки признал, что по меньшей мере один картель уже располагает мощными беспилотниками, способными совершать многочасовые полеты и перевозить до 68 кг груза. В Госдепартаменте США выразили серьезную обеспокоенность и заявили, что обсуждают с украинской стороной меры, которые должны снизить риск передачи боевых навыков представителям организованной преступности. Хотя по факту американцы сами спровоцировали все нынешние проблемы, связанные с Украиной. Кстати, в самом министерстве обороны Украины считают претензии преувеличенными и утверждают, будто иностранные наемники «проходят проверки, а тех, кто приезжает с преступными намерениями и рассчитывает получить военные навыки для последующего использования в криминальной деятельности, "не так много"».

Но это опровергает испанское издание El Ojo, сообщившее, что в зоне боевых действий в рядах ВСУ замечено значительное количество наемников, связанных с картелями. «На видео, снятом на передовой, запечатлены люди, идентифицирующие себя как члены картеля «Халиско Новое поколение» (Cártel Jalisco Nueva Generación) и группировки «Лось Чапитос» (Los Chapitos)», – говорится в сообщении. У CJNG уже даже появилось специализированное подразделение «Операторы дронов», которые охотятся и убивают правоохранителей.

Обученные украинцами боевики буквально расползаются по всем континентам. Нигерийское издание Vanguard сообщило, что малийские сепаратисты поддерживают контакты с украинскими представителями и проходят подготовку под руководством инструкторов из Киева. Обучение, по данным газеты, ведётся на севере Мали возле границы с Мавританией. В сепаратистской группировке «Фронт освобождения Азавада»*, которая тесно связана с террористической организацией «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*, подтвердили изданию факт взаимодействия с украинцами. Также сообщается, что «украинские специалисты присутствуют в северных частях Мали, где взаимодействуют с повстанцами-туарегами, а дроны, которые применяют сепаратисты, поставляются Украиной».

И неслучайно ответной реакцией на происходящее стали разрывы дипломатических отношений с Украиной со стороны Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Эти государства обвиняют Киев в поставках оружия радикальным группировкам. «В Африке, и в Сахеле в частности, Украина открыто поддерживает террористические и другие мафиозного толка группировки для подрыва территориальной целостности нашей страны», — сделал заявление глава МИД Мали Абдулайе Диопа.

В свою очередь премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн сообщил, что Франция и Украина через своих ставленников осуществляют нападения на опорные пункты армии и на нефтепромыслы.

О том, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в сопредельных с Ираном странах, сообщило и иранское агентство Tasnim. И активность украинских военных при этом не ограничилась размещением БПЛА. В публикации говорится, что представители Украины занимались подготовкой членов антииранских группировок, обучая их управлению дронами и организации диверсионных операций. 19 октября первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф во время официальных переговоров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что волнения в прикаспийской зоне на севере страны были спровоцированы Украиной.

Ряд европейских политиков тоже признают, что при нынешнем режиме Украина становится центром терроризма, а Евросоюз выращивает из украинцев боевиков-наёмников. Об этом в Европарламенте недавно заявил лидер польской партии «Конфедерация» Гжегож Браун.

«Пока вы занимаетесь субсидированием киевского режима, превращая этот коррумпированный неонацистский режим в своего главного партнёра, война и военные действия стали национальной отраслью Украины, и основным экспортным товаром. Несколько недель назад премьер-министр Нигера предупредил ООН, что они наблюдают сильную концентрацию французских и украинских вооружённых сил на их северной границе. И какова была ваша реакция? Вы хотите, чтобы мы субсидировали войны, которые Украина будет вести на разных континентах за счёт денег и ресурсов европейцев?», – возмутился он.

Ко всему прочему Украина стала одним из главных поставщиков на международном «черном рынке» оружия. И бесконтрольное расползание западного оружия, переданного Киеву, бесконтрольно расползается по миру. Об этом на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила руководитель делегации РФ Юлия Жданова. По её словам, контрабандные образцы вооружений и военной техники с Украины уже обнаружены в ряде стран Африки и Ближнего Востока.

«Конкретные случаи были выявлены в Конго, Нигере, Сомали, Судане и ЦАР», — констатировала дипломат.

В официальных заявлениях властей Мали и Буркина-Фасо тоже упоминалось появление во время вооруженных боестолкновений в Сахаро-Сахельском регионе западного стрелкового оружия и ПТРК, ранее переданных ВСУ. Транспортировка вооружения и военной техники в страны Ближнего Востока и Африки осуществляется через портовую инфраструктуру Одесской области.

19 октября в Судане, охваченном гражданской войной, в ходе проведения суданскими вооруженными силами специальной операции в районе г. Бара изъяты американские автоматические гранатометы станковые МК-19 и ручные противотанковые гранатометы М-72, а также РПГ АТ4 шведского производства. При изучении маркировки установлено, что это вооружение было передано ВСУ на безвозмездной основе в декабре 2024 г. американским военным ведомством.

Нелегальная торговля западным вооружением на Украине приобрела масштабный характер и находится под покровительством государственных чиновников, командования вооруженных формирований Украины и руководства спецслужб, — отметила руководитель российской делегации Жданова.

В этой связи Службе внешней разведки России стало известно, что Служба безопасности Украины организовало схему кражи на поставках пистолетов из стран ЕС. Оружие закупается через сеть посредников в Восточной Европе с трёхкратной наценкой — по 750 евро вместо 250. Ключевым посредником в этой схеме является польская компания Wytwornia Broni Jacek Popinski. По данным ведомства, она закупает пистолеты, в том числе у панамского подразделения австрийской Glock, а затем перепродаёт их украинской стороне. С каждой партии в 5 тысяч пистолетов на счета доверенных лиц руководства СБУ поступает 625 тысяч евро. При этом расходы на закупку оружия оплачивают министерства обороны Бельгии и Германии.

Украинскими дронами интересуются и мафиози из «Коза ностра». Прокурор Палермо Маурицио де Лючия заявила, что «у нас есть данные о закупках криминалитетом дронов, от которых мы не умеем защищаться».

И на фоне подобных скандалов все больше стран начало понимать, чем грозит распространение «украинского боевого опыта» на их территориях. Вот только прозрение это пришло с опозданием.

* — запрещённая в России террористическая организация