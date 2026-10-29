Выборы раскололи Израиль

Нина Тихонова, международный обозреватель

Завершившиеся в Израиле парламентские выборы ожидаемо не выявили очевидного победителя. Ни одна политическая сила не смогла набрать достаточного количества голосов, чтобы получить больше 60 мест в 120-местном Кнессете. По предварительным данным, партия "Ликуд" действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху может рассчитывать на 26 мандатов, а ее союзники - еще на 27. То есть суммарно эта коалиция, как ожидается, займет 53 депутатских кресла. Их основные конкуренты во главе с бывшим начальником Генштаба израильской армии Гади Айзенкотом могут занять 48 мест. Остальные мандаты будут распределены между арабскими партиями.

После публикации официальных итогов голосования в течение семи дней представители израильских политических сил, прошедших в Кнессет, должны провести консультации с президентом страны Ицхаком Герцогом, который выберет кандидата на пост премьер-министра и поручит ему сформировать новое правительство. Затем начнутся переговоры по созданию правящей коалиции, в рамках которых в том числе будут распределяться министерские портфели. На все это отводится 28 дней с возможностью продления этого срока еще на 14 дней.

Именно этап формирования правительства грозит обернуться на этот раз продолжительным политическим кризисом в Израиле. Хотя Биньямин Нетаньяху, комментируя итоги выборов, заявил, что правый блок получил решающее большинство среди еврейских и сионистски настроенных избирателей, на практике переговоры по составу нового кабинета для него будут непростыми. Действующий премьер сразу отверг возможность создания коалиции с арабскими партиями. Это выглядит закономерным, поскольку его нынешние союзники, и прежде всего лидер "Еврейской силы" Итамар Бен-Гвир и лидер "Религиозного сионизма" Бецалель Смотрич, выступают с антиарабских позиций. Да и сами арабские партии своей целью видят прежде всего уход Биньямина Нетаньяху с поста премьера.

У нынешнего главы кабинета министров остается вариант договориться с кем-то из оппозиционных сил, пообещав министерские портфели или какие-либо подвижки по наиболее чувствительным вопросам в грядущей работе Кнессета. Но в любом случае предстоящие переговоры будут далеко не простыми.

У Гади Айзенкота дела обстоят также неважно. Он, в теории, в отличие от Биньямина Нетаньяху может пойти на союз с арабскими партиями. Но в этом случае также возникнет вопрос - хотя на данный момент и без однозначного ответа - по поводу устойчивости его блока. Например, лидер правой партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман категорически отвергает идею такой коалиции, хотя на этих выборах он выступал против действующего премьера совместно с Гади Айзенкотом. Кроме того, даже если представить, что последнему удастся слепить эдакого политического "франкенштейна" из правых, левых и центристов, то основой такого союза будет прежде всего желание потеснить Биньямина Нетаньяху. Добиться этого возможно. В стране появится столь желанный многими новый премьер-министр, но как это отразится на дальнейшей работе Кнессета, догадаться несложно: как только исчезнет объединяющий фактор, тут же появится масса противоречий по рассматриваемым законопроектам, и, скорее всего, в Израиле довольно быстро из-за развала коалиции назначат досрочные выборы. Тем более что относительно недавняя история знает такой пример. С июня 2021 по июль 2022 гг. страну возглавлял Нафтали Беннет, к слову, заключивший союз с арабскими партиями. Он не смог сохранить правящую коалицию и в итоге передал полномочия Яиру Лапиду. А уже по итогам выборов в ноябре 2022 года премьером вновь стал Биньямин Нетаньяху.

В любом случае, если первый кандидат на должность главы кабинета не сформирует правительство за 28 + 14 дней, то потом будет другой, а затем, возможно, и третий. Правда, в последнем случае у того будет лишь 14 дней. Иными словами, весь процесс может растянуться почти на 100 дней. И только потом назначаются внеочередные выборы. Биньямину Нетаньяху вся эта волокита будет только на руку, поскольку на период формирования правительства он по-прежнему будет выполнять функции премьера.

Правда, за всеми этими политическими многоходовками и формальностями скрывается одна неприятная деталь. Нынешние выборы проходили при необычайно высокой явке. В них приняли участие 77,7% избирателей. Это максимальный показатель с 1999 года. И в этом контексте итоги голосования отражают достаточно серьезный раскол в израильском обществе. Преодолеть его будет далеко не так просто, как сформировать правящую коалицию. Впрочем, и ее сформировать еще только предстоит.