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Экономика

Песков считает, что Евросоюз зря отказывается от российского газа

Песков считает, что Евросоюз зря отказывается от российского газа Песков считает, что Евросоюз зря отказывается от российского газа

Государства Европы поступают недальновидно, когда обещают никогда больше не покупать российские ресурсы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с \"Известиями\".

Государства Европы поступают недальновидно, когда обещают никогда больше не покупать российские ресурсы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с "Известиями".

"Зарекаться на будущее, что "никогда не будем это покупать" тоже недальновидно, поскольку слову "никогда" нет места в межгосударственных отношениях", - отметил представтель Кремля, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#песков
#газ
#ес
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