Песков считает, что Евросоюз зря отказывается от российского газа

Государства Европы поступают недальновидно, когда обещают никогда больше не покупать российские ресурсы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с \"Известиями\".
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© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Государства Европы поступают недальновидно, когда обещают никогда больше не покупать российские ресурсы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с "Известиями".
"Зарекаться на будущее, что "никогда не будем это покупать" тоже недальновидно, поскольку слову "никогда" нет места в межгосударственных отношениях", - отметил представтель Кремля, сообщает ТАСС.
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