Песков считает, что Евросоюз зря отказывается от российского газа

Государства Европы поступают недальновидно, когда обещают никогда больше не покупать российские ресурсы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с \" Известиями \".

Государства Европы поступают недальновидно, когда обещают никогда больше не покупать российские ресурсы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с "Известиями".

"Зарекаться на будущее, что "никогда не будем это покупать" тоже недальновидно, поскольку слову "никогда" нет места в межгосударственных отношениях", - отметил представтель Кремля, сообщает ТАСС.