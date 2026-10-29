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Россию на чемпионате мира по ММА представят более 60 спортсменов

Россию на чемпионате мира по ММА представят более 60 спортсменов Россию на чемпионате мира по ММА представят более 60 спортсменов

На чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в столице Грузии выступят 64 российских спортсмена. Об этом со ссылкой на Союз ММА России сообщает ТАСС.

На чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в столице Грузии выступят 64 российских спортсмена. Об этом со ссылкой на Союз ММА России сообщает ТАСС.

"Российскую сборную представят 64 спортсмена. Они будут участвовать с флагом и гимном страны", - говорится в сообщении.

Мировое первенство примет Тбилиси в период с 1 по 7 ноября.

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Теги:
#чемпионат мира
#россияне
#мма
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