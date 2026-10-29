На чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в столице Грузии выступят 64 российских спортсмена. Об этом со ссылкой на Союз ММА России сообщает ТАСС.
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Спорт
Россию на чемпионате мира по ММА представят более 60 спортсменов
29 октября 2026 / 16:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
На чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в столице Грузии выступят 64 российских спортсмена. Об этом со ссылкой на Союз ММА России сообщает ТАСС.
"Российскую сборную представят 64 спортсмена. Они будут участвовать с флагом и гимном страны", - говорится в сообщении.
Мировое первенство примет Тбилиси в период с 1 по 7 ноября.
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