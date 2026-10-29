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Россия считает несправедливым отсутствие Африки в числе постоянных членов СБ ООН

Россия считает несправедливым отсутствие Африки в числе постоянных членов СБ ООН Россия считает несправедливым отсутствие Африки в числе постоянных членов СБ ООН

Непредставленность Африки среди постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) является несправедливой. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

Непредставленность Африки среди постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) является несправедливой. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

"Россия считает несправедливым отсутствие представителей Африки в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН. Мир меняется, роль и значение Африки растут. И, как мы констатировали, роль Африки будет только усиливаться", - подчеркнул российский лидер, сообщает ТАСС

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