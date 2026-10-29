Непредставленность Африки среди постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) является несправедливой. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия - Африка.
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Россия считает несправедливым отсутствие Африки в числе постоянных членов СБ ООН
29 октября 2026 / 17:15
© Раптли/ТАСС
Непредставленность Африки среди постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) является несправедливой. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия - Африка.
"Россия считает несправедливым отсутствие представителей Африки в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН. Мир меняется, роль и значение Африки растут. И, как мы констатировали, роль Африки будет только усиливаться", - подчеркнул российский лидер, сообщает ТАСС.
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