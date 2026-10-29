Лагард заявила о намерении покинуть пост главы ЕЦБ в феврале

Кристин Лагард заявила, что 7 февраля 2027 года досрочно покинет пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Я только что уведомила своих коллег о том, что 7 февраля 2027 года покину должность председателя ЕЦБ", - указала она в соцсети X.

Лагард возглавляла ЕЦБ с 1 ноября 2019 года. Ее полномочия завершаются в конце октября 2027 года.

В свою очередь глава Европейского совета Антониу Кошта, заявил, что "процесс назначения преемника Лагард будет проведен без промедления", чтобы успеть утвердить нового главу ЕЦБ решением Европейского совета до 7 февраля, сообщает ТАСС.