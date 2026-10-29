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Политика

Песков: трехсторонние переговоры по Украине не предполагают участия Евросоюза

Песков: трехсторонние переговоры по Украине не предполагают участия Евросоюза Песков: трехсторонние переговоры по Украине не предполагают участия Евросоюза

Трехсторонние переговоры не предполагают участия Евросоюза, страны сообщества придерживаются провокационной позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с \"Вестями\".

Трехсторонние переговоры не предполагают участия Евросоюза, страны сообщества придерживаются провокационной позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Вестями".

Так он прокомментировал сообщение телеканала Euronews о том, что ЕС готовит делегацию для переговоров с Москвой под контролем главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы предотвратить капитуляцию Киева.

"Трехсторонние переговоры не предусматривают участия ЕС, тем более нам пока неизвестно, что ЕС придерживается какой-то миротворческой позиции. В объединении придерживаются провокационной позиции, нацеленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны", - указал Песков.

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Теги:
#песков
#украина
#переговоры
#ес
#участие
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