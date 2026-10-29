Трехсторонние переговоры не предполагают участия Евросоюза, страны сообщества придерживаются провокационной позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с \"Вестями\".
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Политика
Песков: трехсторонние переговоры по Украине не предполагают участия Евросоюза
29 октября 2026 / 17:45
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Трехсторонние переговоры не предполагают участия Евросоюза, страны сообщества придерживаются провокационной позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Вестями".
Так он прокомментировал сообщение телеканала Euronews о том, что ЕС готовит делегацию для переговоров с Москвой под контролем главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы предотвратить капитуляцию Киева.
"Трехсторонние переговоры не предусматривают участия ЕС, тем более нам пока неизвестно, что ЕС придерживается какой-то миротворческой позиции. В объединении придерживаются провокационной позиции, нацеленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны", - указал Песков.
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