Трехсторонние переговоры не предполагают участия Евросоюза, страны сообщества придерживаются провокационной позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с \" Вестями \".

Трехсторонние переговоры не предполагают участия Евросоюза, страны сообщества придерживаются провокационной позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Вестями".

Так он прокомментировал сообщение телеканала Euronews о том, что ЕС готовит делегацию для переговоров с Москвой под контролем главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы предотвратить капитуляцию Киева.

"Трехсторонние переговоры не предусматривают участия ЕС, тем более нам пока неизвестно, что ЕС придерживается какой-то миротворческой позиции. В объединении придерживаются провокационной позиции, нацеленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны", - указал Песков.