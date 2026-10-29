Туск обвинил Качиньского в намерениях вывести Польшу из состава ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил лидера оппозиции Ярослава Качиньского в намерении инициировать переговоры о выходе страны из состава Европейского союза.

"Ярослав Качиньский заявил, что Польша должна начать переговоры об условиях выхода из Евросоюза. Именно за это среди прочего сегодня в стране идет жесткая борьба. Я не намерен проиграть ее, даже если не все будут меня поддержвать", - указал глава правительства в соцсети X.

Ранее Качиньский, выступая на форуме в городе Крыница-Здруй предложил Польше занять жесткую позицию в ЕС, в том числе начать переговоры о выходе из сообщества, с целью его реорганизации, сообщает ТАСС.