Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил лидера оппозиции Ярослава Качиньского в намерении инициировать переговоры о выходе страны из состава Европейского союза.
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Политика
Туск обвинил Качиньского в намерениях вывести Польшу из состава ЕС
29 октября 2026 / 17:59
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС
Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил лидера оппозиции Ярослава Качиньского в намерении инициировать переговоры о выходе страны из состава Европейского союза.
"Ярослав Качиньский заявил, что Польша должна начать переговоры об условиях выхода из Евросоюза. Именно за это среди прочего сегодня в стране идет жесткая борьба. Я не намерен проиграть ее, даже если не все будут меня поддержвать", - указал глава правительства в соцсети X.
Ранее Качиньский, выступая на форуме в городе Крыница-Здруй предложил Польше занять жесткую позицию в ЕС, в том числе начать переговоры о выходе из сообщества, с целью его реорганизации, сообщает ТАСС.
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